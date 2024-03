Il farmaco principale per le donne trans è diventato a pagamento La denuncia degli attivisti | «L’ennesimo attacco dopo il Careggi»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 1 marzo 2024) Sandrena è ilpiù diffuso tra legender che necessitano di una terapia ormonale per assumere estrogeni e acquisire così caratteri femminili. È anche una delle terapie più sicure perché, essendo in formato gel, garantisce livelli costanti nel sangue e non incide sul fegato, attraverso cui sono invece obbligati a passare gli ormoni che vengono assunti per bocca. Ora, però, Sandrena non è più gratuito. L’Agenzia Italiana del(Aifa) ha riclassificato il medicinale declassandolo dalla classe di rimborsabilità A a quella C. Tradotto: da medicinale a carico dal Servizio Sanitario Nazionale (Ssn), quindi gratuito, è passato a totale carico del paziente. Ogni scatola costerà 18,50 euro e rimarrà dispensabile a carico del Ssn solo sotto piano terapeutico. A chiedere la riclassificazione è stata ...