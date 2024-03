Il documentario su Tàhirih Qurratu’l-Ayn | che ha lottato per i diritti delle donne nell’Iran dell’XIX secolo

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 1 marzo 2024) «L’apparizione di una donna come Táhirih-Ayn è in qualsiasi Paese e in qualsiasi età un fenomeno raro, ma in una terra come la Persia è un prodigio, anzi quasi un miracolo». La citazione di Edward G. Browne, iranista britannico della seconda metà dell’Ottocento, è una piccola guida, l’input giusto per conoscere la poetessa e teologa iraniana-Ayn, esempio di coraggio nella lotta per inel diciottesimo, che ha dedicato la sua esistenza alla lotta per la libertà. In occasione della Giornata Mondiale della Donna verrà proiettato al Teatro Franco Parenti di Milano il“Terra, Fioritura, Fuoco”, diretto dalla talentuosa attrice e regista Shabnam Tolouei. L’appuntamento è sabato 9 marzo alle ...