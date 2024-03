(Di venerdì 1 marzo 2024), 1 marzo 2024 – Mentre vanno avanti le indagini su quanto accaduto nei cortei die Firenze e sulle manganellate nei confronti degli studenti, arriva una nota dimento deldinei confronti degli stessi. "Iimpiegati in divisa e con il casco protettivo durante la manifestazione del 23 febbraio a– si legge nel testo –fattivamentespecifica. Le risultanze sono state trasmesse all'autorità giudiziaria''.

“Moltissime persone affolleranno piazze , locali e ristoranti la notte di Capodanno e, in considerazione dell’attuale delicato contesto politico ... (noinotizie)

Il dipartimento di pubblica sicurezza ringrazia i poliziotti di Pisa: “Hanno contribuito alla loro individuazione": Pisa, 1 marzo 2024 – Mentre vanno avanti le indagini su quanto accaduto nei cortei di Pisa e Firenze e sulle manganellate nei confronti degli studenti, arriva una nota di ringraziamento del ...lanazione

Barletta-Manfredonia, c’è il divieto di trasferta: In occasione dell'incontro di calcio tra le squadre A.S.D. Barletta Calcio 1922 e S.S. Manfredonia Calcio 1932, valevole per il Campionato Nazionale di Serie D, Girone H, in programma domenica 3 marz ...barlettaviva

L’AQUILA-ROMA: MANNETTI (LEGA), “REVISIONE LEGGE CON CUI CENTROSINISTRA CANCELLO’ CONTRIBUTI”: Lo afferma in una nota Carla Mannetti, ex assessore alla Mobilità del Comune dell’Aquila, responsabile del dipartimento Infrastrutture della ... in materia di servizi minimi nel trasporto pubblico ...abruzzoweb