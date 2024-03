Il debutto di coach Manetti Use | è corsa verso i playoff

(Di venerdì 1 marzo 2024) L’Abc Sollettificiosi appresta ad intraprendere la seconda fase di campionato nel girone playout. L’obiettivo stagionale che viene rappresentato dalla permanenza in Serie B Interregionale. L’esordio dei ragazzi di Samueleè in programma stasera, venerdì 1 marzo, alle 21 sul parquet del Collegno Basket (arbitri Ferrero e Dell’Accio di Torino). Si tratterà del primo di otto scontri diretti, otto partite delicatissime sotto ogni punto di vista: fisico, tecnico, tattico e, soprattutto, mentale ed emotivo. Otto gare che vedranno i gialloblu sfidare le quattro squadre piemontesi del girone A partendo da una classifica che, tenendo conto dei soli scontri diretti della prima fase, costringerà l’Abc, ultima a quota 2 punti insieme a Campus Piemonte, a fare gli straordinari fin dalla prima palla a due. Ad attendere l’Abc di ...

