Il Codacons si scusa con Fedez | “Non era nostra intenzione accusarlo di evasione fiscale”

Leggi tutta la notizia su diredonna

(Di venerdì 1 marzo 2024) Ilsi èto con. A comunicarlo i legali del rapper, i quali avrebbero ricevuto una lettera da parte dell’Associazione Consumatori che porgeva le sue scuse all’artista per averlo accusato di condotte fiscali illecite. Poche settimane fa, infatti, ilaveva sollecitato la Guardia di Finanza a effettuare verifiche sulle proprietà del rapper, definito in un comunicato “incline a ‘sfruttare’ a proprio vantaggio i meccanismi mediante cui si celano le ricchezze personali”: parole che avevano fatto parecchio discutere, e in seguito alle quali i legali diavevano depositato una querela contro l’Associazione consumatori. La quale, ora, scrive al rapper: “ ci permettiamo di ribadire come sia indubitabile che un fatto del genere, ovvero l’amministrazione di un ingente patrimonio ...