Il chirurgo di Fedez spiazza tutti e lascia l' ospedale di Milano | che succede

(Di venerdì 1 marzo 2024) «Game over, fatemi scendere». Marco Antonio Zappa, eccellenza mondiale della chirurgia addominale, il medico che a fine settembre curò in urgenzaper il sanguinamento di due ulcere e che il rapper ringraziò pubblicamente uscendo dall', dice addio al Servizio sanitario nazionale per il quale ha lavorato da inizio carriera. Da oggi, primo marzo, non è più direttore dell'Uoc di Chirurgia generale dell'Asst Fatebenefratelli-Sacco di. Dopo oltre 40 anni di Ssn, «sono troppo stanco e deluso da un sistema pubblico a cui tutto quello che sono, che ho fatto, che ho dato non interessa affatto». Un sistema dove «uno vale uno. La verità è questa, ci ho messo tanto, ma finalmente l'ho capita e non ci sto più. Lascio», annuncia Zappa, 63 anni compiuti a Natale, sfogando tutta la sua amarezza in un'intervista all'Adnkronos. ...