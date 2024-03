(Di venerdì 1 marzo 2024) Milano, 1 mar. (Adnkronos Salute) - "Game over, fatemi scendere". Marco Antonio Zappa, eccellenza mondiale della chirurgia addominale, il medico che a fine settembre curò in urgenzaper il sanguinamento di due ulcere e che il rapper ringraziò pubblicamente uscendo dall'ospedale, dice addio al

Marco Antonio Zappa, il chirurgo che a fine settembre curò in urgenza Fedez per un’emorragia interna dovuta a due ulcere, […] (perizona)

Marco Antonio Zappa ha operato d’urgenza Fedez a fine settembre per il sanguinamento di due ulcere. Al tempo il rapper ringraziò il medico che oggi però ... (open.online)

Milano, 1 mar. (Adnkronos Salute) - "Game over, fatemi scendere". Marco Antonio Zappa, eccellenza mondiale della chirurgia addominale, il medico che a fine ... (liberoquotidiano)

Il chirurgo di Fedez lascia l'Ssn, 'deluso da un sistema dove 1 vale 1': Milano, 1 mar. (Adnkronos Salute) - "Game over, fatemi scendere". Marco Antonio Zappa, eccellenza mondiale della chirurgia addominale, il medico che a fine settembre curò in urgenza Fedez per il ...notizie.tiscali

Vista e miopia La patologia oculare miopica dall'età infantile all'adulto: Il chirurgo di Fedez lascia l'Ssn, 'deluso da un sistema dove 1 vale 1' Il chirurgo di Fedez lascia l'Ssn, 'deluso da un sistema dove 1... Violenza su donne: Centro Sos Lei del Gemelli compie 1 anno, ...notizie.tiscali

Chiara Ferragni a Pomeriggio 5: «Mi prendo il corno rosso, spero porti fortuna per tutto». Il giallo del furgone dei traslochi: Lei stava camminando ma è tornanta indietro per prendere il corno. L'ho vista preoccupata. Fedez oggi è alla settimana della moda e c'è anche Valentina che è caduta. Bisogna portare un cornetto anche ...leggo