Il chirurgo di Fedez lascia il Ssn | “Stanco e deluso | quello che ho fatto non interessa affatto”

Marco Antonio Zappa è il medico chirurgo che a fine settembre 2023 operò in urgenza Fedez per il sanguinamento di due ulcere e che oggi lasca il Servizio ... (ilgiornaleditalia)

Fine della corsa. Marco Antonio Zappa, eccellenza mondiale della chirurgia addominale, il medico che a fine settembre curò in urgenza Fedez per il ... (thesocialpost)

«Game over, fatemi scendere». Marco Antonio Zappa, eccellenza mondiale della chirurgia addominale, il medico che a fine settembre curò in urgenza Fedez per il ... (iltempo)