Il chirurgo di Fedez lascia il SSN “Deluso da un sistema dove il merito non è valorizzato”

(Di venerdì 1 marzo 2024) Milano, 1 marzo 2024 – “Se oggi in Italia la sanità pubblica e quella privata fossero due atleti, potremmo dire che li hanno messi a fare i 100 metri uno con le scarpette da ginnastica e l’altro con le chiodate d'ordinanza”. E in pista per vincere, o anche solo per partecipare gareggiando alla pari, le scarpe contano. Da grandissimo sportivo ilMarco Antonio Zappa, che in autunno operòper il sanguinamento di due ulcere, sintetizza così uno dei problemi del Servizio sanitario nazionale. Un mondo al quale ha dedicato “con convinzione, cuore e passione” oltre 40 anni di carriera ai piani più alti della chirurgia laparoscopica e bariatrica, ma che oggi, “stanco eda unilnon è, anzi viene ...

