Il capo del Pentagono al Congresso Usa | ‘Se Kiev perde | sarà guerra tra Nato e Russia’ Mosca | ‘Irresponsabili | il vero aggressore è Washington’

(Di venerdì 1 marzo 2024) L’Ucraina è l’ultimo avamposto che separae Russia dallo scontro frontale. Se cademondiale. L’allarme è stato lanciato dal segretario della Difesa americana, Lloyd Austin, nel corso di un’audizione alnella quale ildelha sottolineato: “Sappiamo che se Putin ha successo qui non si fermerà, continuerà ad adottare altre azioni aggressive nella regione”. Parole “irresponsabili“, ha replicatoattraverso il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Le parole delarrivano in un momento in cui anche dalle istituzioni dell’Unione europea, con Ursula von der Leyen prima e col parlamento Ue poi, sono stati lanciati messaggi di allarme sui piani della Russia che possono essere ...