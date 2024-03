Il boom dell’occupazione è già finito | a gennaio mercato del lavoro in calo e crescono gli inattivi

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 1 marzo 2024) La crescita degli occupati in Italia è già finita. I dati Istat relativi al mese didel 2024 fanno segnare unrispetto a dicembre 2023, nonostante ci sia comunque un aumento su base tendenziale. La riduzione registrata è di 34mila unità (-0,1%) rispetto al mese precedente, mentre la crescita su2023 è di 362mila unità (+1,6%). L’occupazione su base congiunturale è in discesa tra gli uomini, gli under 34, i dipendenti a termine e gli autonomi. Al contrario è in salita per le donne e per gli over 50. Il tasso di occupazione scende al 61,8% (-0,1%). Insoprattutto i dipendenti a termine e gli autonomi, mentre il numero degli occupati è pari a 23 milioni e 738mila (superiore rispetto al2023 con un incremento di dipendenti permanenti, di autonomi e del ...