Il bis di Vannacci | “Non uso l’odio e le diversità | le esalto” Poi sull’Egonu…

(Di venerdì 1 marzo 2024) Il generale parla al CorSera di tutto, ringrazia Salvini e stima la Meloni. “Se fonderò un partito, lo farò con uomini scelti da me” E’ l’uomo del momento, il più ricercato, e in tutti i sensi, il più osannato, il celebrato e soprattutto il più criticato. E la cosa bella è che non è ancora in politica, ma fa parlare il suo modo di ragionare e di proporsi. E’ corteggiato, pubblicamente dalla Lega, ma sotto sotto, e in gran silenzio, anche da altri, come Fratelli d’Italia, ma non lo dice nessuno e lui a domanda precisa non risponde anzi si limita a replicare “non posso rispondere”. Eppure da qualche mese è sulla bocca di tutti, da quando è uscito il suo libro autoprodotto “Il mondo al contrario”, da lì è stata una sequenza di situazioni polemiche a non finire: querele, inchieste, sospensioni, e anche di più. “I neri? A sei anni volevo vedere se erano come noi, mi colpiva il bianco degli ...