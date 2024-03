Il bello dell’intercultura “Foreste multietniche“ create da alunni e insegnanti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 1 marzo 2024) Una sfida educativa comune, per favorire una nuova relazione con sé, con l’altro e con l’ambiente. L’intercultura si prefigge questo: un arricchimento reciproco a 360°. A Legnano sono state molte le iniziative nelle scuole, nella settimana da poco conclusa. In ogni plesso dell’Istituto di via Dei Salici, la riflessione ha assunto una connotazione "green". Negli atri e nei corridoi delle scuole Collodi, Mazzini, Rodari e Dante Alighieri sono state allestite "", realizzate degliinsieme ai loroe alle facilitatrici linguistiche di Stripes. "Poiché gli alberi da sempre fanno parte del patrimonio naturale e culturale di ogni civiltà, quest’anno la Commissione intercultura dell’Istituto ha pensato di far passare lo scambio attraverso la conoscenza di alberi caratteristici di vari ...