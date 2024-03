Il 2024 con la valigia | Guerre e caos passaporti non frenano i viaggi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 1 marzo 2024) Maldive, Seyschelles e Kenya, questi ida fare almeno una volta nella vita, e perché non farli proprio nel? Secondo l’agenziaManuzzi di Cesena le richieste dio in questo momento sono aumentate notevolmente rispetto agli anni passati e tra le destinazioni più prese di mira, anche da giovani sopra i 20 anni, c’è in assoluto il Giappone, meta lontana e costosa ma di gran moda tra i cesenati. Gianluca Manuzzi, titolare dell’Agenzia diManuzzi, qualche vostro cliente ha dovuto rinunciare a uno per difficoltà a rinnovare il passaporto? "No direi proprio di no, tutti coloro che dovevano organizzare uno per affari o turismo e avevano il passaporto scaduto sono riusciti a rinnovarlo in tempo. Devo dire che la questura di ...