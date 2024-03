Ibrahimovic | “Non mi piace fare le cose semplici | voglio fare la differenza”

Pogba, Campi: "Urlare al complotto antijuventino non mi riesce": "Se non dimostri la buona fede (cosa difficilissima) o non patteggi, 4 anni sono la pena prevista, da quanto ho letto a suo tempo. Urlare al complotto antijuventino non mi riesce...". Questo il ...tuttojuve

Squalifica Pogba, Pistocchi: "C’è qualcosa che non sappiamo, qualcosa che solo lui sa, e che dovrebbe raccontare": Maurizio Pistocchi commenta la conferma della squalifica di Paul Pogba: "Eppure non posso credere che Pogba, uno sportivo che guadagna milioni, seguito da uno staff di procuratori e medici, abbia ...tuttojuve

Milan, Ibrahimovic: "Ho molto da imparare, ma mi piace fare la differenza": Il nuovo dirigente del Milan Zlatan Ibrahimovic ha partecipato oggi, giovedì 29 febbraio, al Football Summit a Londra. L'ex attaccante ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da quando è stato ...gianlucadimarzio