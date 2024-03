I sostenitori di Navalny sfidano Putin | cori e grande folla al funerale | GUARDA

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 1 marzo 2024) Parenti edi Alexeysi sono recati alla chiesa dell'Icona di Nostra Signora a Mosca dove alle 14 ora di Mosca (le 12 in Italia) sono iniziati i funerali del dissidente russo morto negli scorsi giorni in una colonia penale nell'artico. Le autorità russe hanno allestito un corridoio di recinzione metallica dalla stazione della metropolitana più vicina alla chiesa e la polizia ha controllato i documenti delle persone. Ci sono segnalazioni di interruzioni di internet nella zona, con le dirette delche spesso saltano. Da segnalare però alcunidellapresente, con un gran numero di persone sceso in strada per l'ultimo omaggio. Dopo la funzione,sarà sepolto nel cimitero Borisovskoye. Per l'Italia ci sarà l'incaricato d'affari.