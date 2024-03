I sondaggi e l’effetto Sardegna | in calo tutto il centrodestra E ora l’alleanza tra Pd M5s e Verdi-Sinistra è a soli 2 punti di distacco

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) InAlessandra Todde ha battuto Paolo Truzzu, ma le liste delhanno superato quelle del centro. E quindi qual è la situazione a livello nazionale tra i diversi schieramenti? Il primo effetto, dice uno Demopolis, è quello di trascinamento, cioè l’influenza del voto nelle urne sul consenso delle varie forze politiche: chi ha perso – i partiti del– curva in un trend in flessione, chi ha vinto – i partiti del campo progressista – misura un incremento dei consensi. Vale innanziper Fratelli d’Italia, che rimane primo partito, ma rispetto alla settimana precedente al voto inscende di mezzo punto al 28 per cento. Così il partito della premier viene ora avvicinato dal diretto inseguitore, il Partito ...