I pronostici di venerdì 1 marzo | Serie A | Liga | Bundesliga e Ligue 1

(Di venerdì 1 marzo 2024) Idi: abbuffata di anticipi inA,, Bundes, Eredivisie e1, in campo anche Saudi Pro League e altri tornei minori. In attesa del ritorno degli ottavi di finale di Champions League, Lazio e Bayern Monaco scendono in campo negli anticipi deldiA e Bundes. La squadra di Sarri se la vedrà col Milan, quella di Tuchel sarà ospite del Friburgo. Proprio la Champions League potrebbe condizionare le due formazioni, in particolare la Lazio che in campionato continua ad alternare alti e bassi: i gol non dovrebbero mancare. Gli allenatori di Lazio e Milan, Sarri e Pioli (LaPresse) – IlVeggente.itNellaspagnola il Celta Vigo a rischio ...