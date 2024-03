I pronostici del weekend 2-3 marzo | Serie A e campionati esteri

(Di venerdì 1 marzo 2024) Idel: in campoA, Ligue 1, Bundesliga, Liga, Eredivisie, Saudi Pro League e Premier League. Nella ventisettesima giornata diA le due partite più importanti si giocano domenica a partire dalle 18:00. Prima c’è lo scontro diretto in zona Champions League tra Atalanta e Bologna che promette gol, poi la sempre affascinante sfida tra Napoli e Juventus. I bianconeri orfani di Rabiot e Vlahovic non se la passano benissimo e hanno perso solidità in difesa mentre i partenopei con il ritorno di Osimhen sono tornati a segnare con continuità. L’allenatore del Manchester City Guardiola (LaPresse) – IlVeggente.itTra le big a caccia del successo in giro per l’Europa le principali favorite sono il Tottenham contro il Crystal Palace e restando in Premier League il Manchester City nel derby contro il ...

