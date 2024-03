di Carmelo Sant’Angelo Devo ammetterlo, sono una bruttissima persona: provo simpatia per il Grinch. Non ditelo ai bambini. Il fatto è che mi mette di ... (ilfattoquotidiano)

“Abbiamo chiesto una informativa urgente perché Meloni riferisca su una nostra connazionale in catene in Ungheria. La premier non parla, il ministro Tajani ... (ilfattoquotidiano)

I patrioti non inquinano. A Roma domenica senz'auto, ma non per i 43mila di FdI: patrioti a congresso in auto ... Solo che quella domenica a Roma è una domenica ecologica. Quindi non si può circolare in auto se non nelle fasce orarie prestabilite, che sono a onor del vero ...huffingtonpost

"UE e USA complici del genocidio a GAZA", striscione de la Rete dei patrioti al Colosseo.: a significare una forte censura - da parte dei patrioti- nei riguardi della politica estera scellerata da parte di Unione Europea e Stati Uniti. Le due Federazioni, infatti, non solo non condannano ...agenziastampaitalia

Incendio in un condominio in via patrioti, evacuate 14 famiglie: Il rogo ha danneggiato il quadro elettrico lasciando il palazzo senza luce e gas. Gli abitanti non possono rientrare a casa. Intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Casalmaggiore, cause anco ...laprovinciacr