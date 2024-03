I Navalny in Cina esistono

(Di venerdì 1 marzo 2024) Il professor Li, come ha deciso di farsi chiamare nascondendo, seppur solo formalmente, la sua identità, vive a Milano. È lì che durante la politica “Zero Covid” imposta dal Partito comunista ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

di Gianluigi Perrone* Quando arriva la notizia della morte di Alexei Navalny mi trovo in Siberia, nell’isola di Olkhon, a girare un servizio sugli sciamani ... (ilfattoquotidiano)

Oggi è il giorno di Yulia Navalnaya , la mogli e del leader dell’opposizione russa che venerdì scorso è morto in una colonia penale artica, in Siberia (lei ... (iodonna)

Due anni dopo l'inizio dell'invasione russa in Ucraina, Mosca usa anche oltre confine l'arma della propaganda per presentare con le sue parole quella che ... (today)

Borsa: Tokyo, apertura in lieve rialzo (+0,23%): La Borsa di Tokyo inizia l'ultima seduta della settimana in leggero rialzo, dopo la ripresa degli indici azionari Usa, con il record del listino tecnologico del Nasdaq, e in attesa dei dati ...ansa

Ecco come gli alleati di Putin gettano la maschera. Report Wilson Center: Non solo la Cina, le cui banche stanno voltando le spalle a Mosca. Ma anche l'India e Cipro stanno prendendo le distanze, nonostante gli impegni di facciata. Motivo L'economia russa se la passa male ...formiche

I processi di Trump, la salute di Biden: Buongiorno e bentornati su AmericaCina per un altro giro a bordo di questa newsletter. Oggi partiamo da Washington, per affrontare i due temi principali della campagna elettorale americana: i processi ...corriere