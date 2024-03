I guardalinee ormai hanno poco senso | snobbati e anche dannosi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) All'indomani di Inter-Atalanta 4-0 il qui presente minchione pubblica il seguente tweet (ora X): «Novanta minuti su e giù con l'ordine di non alzare la bandierina se non ad azione terminata, per evitare danni. Novanta minuti su e giù con la certezza di essere orpelli d'intralcio alla tecnologia. Novanta minuti nell'ombra squarciati da un momento di purissimo orgoglio personale: “Ora decido io, checcazzo!”. E la bandierina va su. Ma invece doveva restare giù. Ecco, la partita di ieri,con un filo di amarezza, certifica un fatto: inon servono più a una mazza». Apriti cielo! C'è chi si è incazzato e «Non è vero, gli assistenti sono ancora oggi importantissimi, non capisci una mazzafionda». Mah, boh, sarà. Il dato di fatto è che mercoledì a San Siro l'addetto incaricato ha inguaiato la sua stessa categoria, con quella sbandierata ...