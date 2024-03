(Di venerdì 1 marzo 2024) Si è svolto in Prefettura un incontro tra ilPaola Berardino ed una delegazione dell’Associazione nazionaledidella Sezione di Grosseto. "Abbiamo voluto incontrare il– ha detto il presidente provinciale dei, Gianfranco Franceschini – a seguito del congresso celebrato recentemente e che ha sancito la ripresa delle attività della sezionedi Grosseto costituita nel 1931". "Abbiamo dato la disponibilità – ha continuato Franceschini – a partecipare a tutte quelle attività che la Prefettura riterrà utili a livello istituzionale e che interesseranno le associazioni d’Arma". I "" hanno espresso inoltre la soddisfazione "per l’incontro nel corso del quale – spiegano ancora – si sono registrate ...

I Granatieri di Sardegna ricevuti dal prefetto: In Prefettura a Grosseto, incontro tra il prefetto Berardino e l'Associazione Granatieri di Sardegna. Ripresa attività della sezione locale e disponibilità a collaborare con la Prefettura. Si è svolto ...lanazione

Una delegazione dei Granatieri di Sardegna in visita in Prefettura: GROSSETO - Si è svolto in Prefettura un incontro tra il prefetto Paola Berardino ed una delegazione dell'associazione nazionale Granatieri di Sardegna ...ilgiunco

Il menù per la Festa della Donna del Bar Trattoria “La Tampa” di Villar Dora: VILLAR DORA – Per l’8 marzo, Festa della Donna, il Bar Trattoria “La Tampa” di Villar Dora ha ideato un menù davvero goloso con una cena che inizia alle ore 20. IL MENÙ PER LA FESTA DELLA DONNA ...lagendanews