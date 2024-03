I funerali pagati da Barga e Fabbriche

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 1 marzo 2024) Non è ancora stata fissata la data deidi Maria Batista Ferreira (foto in alto), la donna di 51 anni uccisa dal marito a Fornaci lunedì pomeriggio con alcune micidiali coltellate, dopo che l’aveva agtirata a un appuntamento trappola. Ma di sicuro sarà il paese di Fornaci il luogo che ospiterà le sue esequie. Lo stesso luogo dove mercoledì sera oltre 3mila persone hanno espresso il loro cordoglio per l’assassinio di Maria ed hanno manifestato silenziosamente contro il femminicidio. Ad aggiornarci suiè stata ieri la sindaca diCaterina Campani. Ieri è stata effettuata l’autopsia sul corpo della donna e sicuramente presto la salma sarà messa a disposizione per i, per i quali il comune disi è messo in contatto anche con il consolato brasiliano. Le autorità ...