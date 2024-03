I figli degli sbirri manganellatori  bullizzati a scuola Polizia messa alla berlina | ecco le conseguenze

(Di venerdì 1 marzo 2024) Dopo le manganellate a Pisa agli studenti e l'aggressione alle forze dell'ordine a Torino, si respira un'aria di tensione intorno alle forze dell'ordine. Lo scontro è diventato anche politico, con la Sinistra che ha attaccato gli agenti violenti e la Destra che invece, pur condannato l'episodio di Pisa, ha difeso i poliziotti. Meloni ha dichiarato: "Pericoloso per le istituzioni non difendere le forze dell'ordine che ci garantiscono la sicurezza". Sull'aggressione subita dagli agenti a Torino, assaliti da un gruppo di anarchici, parla proprio una delle vittime. "Questa aggressione - dice Giovanni Capolupo a Il Corriere della Sera - è il frutto del clima di odio e continua delegittimazione nei nostri confronti. Ho subito una lesione ai legamenti e mi hanno morsomano. Riportare ferite è uno dei rischi del mio mestiere, ma questo clima è stato alimentato negli ultimi ...

Meghan Markle di nuovo a Londra ? La duchessa di Sussex si starebbe preparando a tornare in Gran Bretagna, il prossimo maggio , in occasione delle celebrazioni ... (iodonna)

Il Dialogo della Moda e della Morte di Giacomo Leopardi appartiene alla raccolta delle Operette morali scritte fra il 1824 e il 1832. In quest’opera ... (metropolitanmagazine)

Il racconto dell’infanzia, del delitto Moro, del rapporto coi genitori. “Da bambina provavo rabbia, mia madre era sparita, ma non potevo credere fosse una ... (repubblica)

Mr Rain: “L’album Pianeta di Miller è una porta aperta sull’infinito”: Tutti brani sono degli ultimi due anni, iniziano a nascere poco prima di ... sono due sensibilità che ti appartengono Per altro in figli della Notte riprendi il tema dicendo che non hai imparato a ...tg24.sky

Processo Thor, Vincenzo Santapaola condannato in appello a 30 anni: È accusato di aver dato l’ordine, nel lontano 2007, di uccidere il cugino Angelo Santapaola. Ma per il collegio presieduto da Elisabetta Messina – che ha letto il dispositivo nel primo pomeriggio di i ...blogsicilia

Il generale Vannacci: «Candidato nella Lega Ho anche altre offerte». Egonu, Mengoni, Papa Francesco e i gay: le sue parole: Con i figli degli altri ufficiali entrammo nell'armeria. Mi intrufolai tra le sbarre, misi un elmetto, presi un fucile, ne passai altri ai miei compagni. Ci sorprese un caporale». A Parigi, racconta, ...corriereadriatico