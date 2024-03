“I falsi miti della dieta” Parla la ‘star’ biologa nutrizionista Silvia Petruzzelli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 1 marzo 2024) Firenze, 1 marzo 2024 - È vero che in caso di diverticolosi, va eliminata la fibra? È vero che il ferro è solo nella carne rossa? È vero che la frutta non va mangiata dopo i pasti? Sono questi alcuni dei luoghi comuni e delle domande a cui larisponderà domani pomeriggio alle 15, nel corso dell'open day promosso dalla Fondazione Est Ovest, che si terrà in via del Giarlone 69, a Firenze, dalle 10.30 in poi. Fondatrice del sito il cibosalute.com,si è laureata in Scienze dell’Informazione e, dopo una pluriennale esperienza in aziende multinazionali, si è trasferita da Milano in Toscana, specializzandosi in Naturopatia e approfondendo il proprio percorso di studio nella Medicina Tradizionale Cinese e nello Shiatsu e approfondendo i ...