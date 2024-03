I commercianti di via San Vitale | Iniziative per tenere viva la strada

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 1 marzo 2024) Bologna, 1 marzo 2024 – Più controlli per evitare che il tratto di via Sanpiù vicino alle Due Torri, chiuso al traffico per i restauri della Garisenda, diventi meno sicuro. E più– tra cui un mercato settimanale, più spazio per i dehor dei locali,artistiche – per manla. Sono queste le richieste che idi via San, che si sono uniti in un comitato presieduto da Manuela Nannetti, titolare del negozio ‘I Mastri Cartai e Dintorni’, porteranno martedì prossimo all’attenzione dell’assessora al Commercio, Luisa Guidone. "Diversihanno lamentato un aumento del piccolo spaccio, anche di giorno", spiega Nannetti. Tendenza che, come raccontano gli esercenti della ...