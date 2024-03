I capelli ricci di Deva Cassel e Emily Ratajkowski fanno innamorare Parigi

(Di venerdì 1 marzo 2024) Sono wild, decisamente ribelli e selvaggi. Sono ichee, soltanto un giorno dopo,hanno deciso di adottare per mostrarsi alle sfilate Autunno Inverno 2024/25 di. Come separate alla nascita, le due modelle mostrano una chioma mossa, dal portamento e dal finish molto simile. Sonoche confermano la tendenza dei big hair: hairlook voluminosi che si sviluppano innon troppo definiti nei loro avvolgimenti e nella finitura. Per accogliere effetti crespi, agevolati dal clima umido e dalla pioggiana. L’anima selvaggia dei...

Austin Butler e i capelli arruffati anni '90, ecco come ottenerli: Il 2024 deve il primo hair style di tendenza a Austin Butler. Si arriva dal 2023, un anno di grandi tendenze in fatto di capelli. Il mullet ha regnato sovrano - Paul Mescal, dobbiamo ringraziare te - ...gqitalia

Il nuovo taglio riccio e scalato di Deva Cassel: ricci e volume in versione more is more. Ospite della sfilata di Dior alla Paris Fashion Week, Deva Cassel ha conquistato i complimenti di tutti con il suo taglio lungo, scalato e riccio dal tocco ...elle

Maradona Jr: «L’ho aspettato 29 anni... poi mi chiese scusa e disse: ora chiamami papà»: Il Dna non mente. Stesso fisico, stessi capelli neri e ricci. Guardare Diego figlio è come guardare Diego padre. «Mi disse che ero uguale a lui». Ed è vero. Nei suoi occhi si torna nel passato. Le ...corriere