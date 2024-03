Hockey Sarzana a Follonica per difendere il terzo posto in classifica

(Di venerdì 1 marzo 2024)(La Spezia) 1 marzo 2024 - La corsa è alper disputare con un piccolo vantaggio la partenza nei play off scudetto.Gamma Innovation esono già comunque certe di partecipare alla fase finale avendo già i numeri per chiudere la stagione regolare tra le prime sei delladel campionato della massima serie. Il sabato sera adunque sarà caldissimo proprio perchè i maremmani dovranno sfruttare l’occasione per recuperare il terreno che li divide dalattualmente nelle mani dei sarzanesi. Due squadre che si presentano al confronto in grande condizione, forti di una serie di risultati utili consecutivi. Si gioca alle 20.45 al “PalaArmeni” i ...

Il Follonica pronto ad ospitare il Sarzana: obiettivo aggancio al terzo posto: Incontro casalingo anche per l’Iren Follonica di A2 che dopo le vittorie su Pumas e Sarzana, non dovrebbe aver difficoltà ... cmq prestare massimo attenzione perché come si sa nell’Hockey nulla è ...ilgiunco

Pugno in faccia nel match di Hockey. "Stavo tenendo separati i ragazzi dopo il nervosismo visto in pista": L’amarezza di Diego Lavagetti, dirigente accompagnatore del Sarzana, per il brutto episodio di Viareggio. Sette giorni di referto. La partita di domenica era stata subito sospesa per evitare ulteriori ...lanazione

Vola un pugno negli spogliatoi: sospesa la partita di Hockey Viareggio-Sarzana: Negli spogliatoi, ieri sera, un dirigente della squadra ospite sarebbe stato colpito alla testa, pare con un pugno, da un giocatore e portato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Versilia ...luccaindiretta