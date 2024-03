«Ho rischiato il linciaggio | parlando degli insuccessi del Napoli dopo la vittoria col Sassuolo»

(Di venerdì 1 marzo 2024) Patrizia Rinaldi sulle pagine dell’edizione napoletana di Repubblica racconta la sua particolare esperienza col tifo calcistico “Conoscono la vera ossessione sentimentale per la maglia, odiano e amano come tarantolati. Perdono equilibri radicati che hanno dimostrato dignità in situazioni più complesse. Invece durante la partita la dignità può benissimo aspettare fuori: non è gradita, non serve. Il magma primordiale deve ansimare, distruggere, salvare. Altro che dignità composta e indifferente. Non sentono ragioni, non conoscono freno di patologie varie che peggiorano con la dannazione di cui sopra. Tremo. Guardano la partita e io li guardo, pregando “fa che segni, fa che vinca”. Divento più tifosa di loro, anche se non ci capisco niente”. Poi declino alcuni tifosi di sua conoscenza che tributano onore e amore profondo ai calciatori del“Ho un parente stretto che ...

