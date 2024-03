Hiroshi Tanahashi | “Se penso al ritiro? Vi dico come la penso”

(Di venerdì 1 marzo 2024) Uno dei primi wrestler che si pensa al di fuori degli States quando si deve stilare una lista dei piu’ grandi degli ultimi 10 anni è sicuramente. Memorabili i suoi incontri e i main event a Wrestlekingdom, il nipponico ha giurato amore eterno alla New Japan diventandone il presidente. In una recente intervista gli è stato chiesto se c’è una data per il suo, eccoha risposto. Stimoli “Ioche in qualità di wrestler, quando smetti di mettere nel mirino il titolo significa che è arrivato il momento del. Poi mi sono chiesto se volessi ancora detenere la cintura… e mi sono risposto di si! Significa che è ancora molto presto, ho tanto altro da dare”.

