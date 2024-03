Highlights e gol Lazio-Milan 0-1 | Serie A 2023 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

Ilcon glie i gol di0-1, match valido per la ventisettesima giornata di. All'Olimpico i biancocelesti sfidano i rossoneri in una partita con tanti interessi per la zona Champions. Nel secondo tempo succede di tutto: tre espulsi per i padroni di casa, Pellegrini, Marusic e Guendouzi, segna Okafor il gol vittoria. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida. LE PAGELLE OKAFOR GOLLLL pic.twitter.com/V8XB3aLBCg — Follow @footitalia1 (@footitalia2) March 1,