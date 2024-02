Highlights e gol Athletic Bilbao-Atletico Madrid 3-0 | Coppa del Re 2023 2024 VIDEO

Athletic Bilbao – Atletico Madrid 3-0 Highlights e gol: disastro colchonero, estasi basca e finale conquistata! – VIDEO: Athletic Bilbao - Atletico Madrid 3-0 Highlights e gol: le azioni principali della sfida di ritorno della semifinali di Copa del Rey 2023/24.generationsport

Uefa Youth Legaue | Milan-Braga 6-4: gol e Highlights: Per la seconda stagione consecutiva il Milan Primavera accede ai quarti di finale di Uefa Youth League. Dopo il 2-2 dei tempi regolamentari, i rossoneri hanno avuto la meglio ai calcio di rigore sui ...milanotoday

VIDEO – Gli Highlights di Sassuolo-Napoli 1-6: Sassuolo-Napoli è una Caporetto per i neroverdi: nel recupero della 21^ giornata arriva una sconfitta fragorosa per 6-1. Da dimenticare l’esordio in Serie A per Emiliano Bigica, succeduto all’esonerat ...canalesassuolo