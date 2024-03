Hassen Doss | "esportare talenti per sconfiggere il pregiudizio verso il mondo arabo”

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di venerdì 1 marzo 2024) “Non amo presentarmi, ma in poche parole, sono un tenore, un cantante d’opera. Faccio questo lavoro dal 2012. La mia prima opera è stata a Poitiers dove ho presentato “Rigoletto”, “Le nozze di Figaro” e poi “Don Basile”. Dopo Rigoletto, “Il duca di Manteau”, con la stessa produzione. Così è iniziata la mia carriera artistica e parallelamente quella di cantante popolare in Tunisia. Oltre all’opera, faccio i miei concerti, le mie canzoni. È questa la mia esperienza professionale nei confronti del grande pubblico. Quindi direi che sono un cantante lirico, un compositore, oltre che un cantante professionista”. Si racconta così, il celebre cantante tunisino, reduce del recente successo di “Carmen” al Teatro dell’Opera della Città della Cultura di Tunisi. Non solo musica e talento, ma anche la consapevolezza del ruolo sociale dell’arte, ancor più ...