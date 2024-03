Harald di Norvegia resta in ospedale | le sue condizioni di salute

(Di venerdì 1 marzo 2024)di, a capo di uno dei troni più antichi e rispettati d’Europa, si trova attualmente ricoverato ina causa di una infezione. A 87 anni, il suo stato dipreoccupa non solo i cittadini norvegesi ma anche tutti coloro che vedono in lui un simbolo di stabilità e saggezza.diinLa Casa Reale diha rilasciato dettagli sulla condizione didi, sottolineando come il sovrano sia attualmente sotto trattamento presso l’Sultanah Maliha di Langkawi, in Malaysia. Questa situazione insolita, con un monarca europeo che affronta problemi dilontano da casa, ha attirato l’attenzione di ...

