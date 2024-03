(Di venerdì 1 marzo 2024) Un lotto diè contaminato da: ildella Salute allerta sul rischio microbiologico invitando a non consumare l'alimento e riportarlo al punto vendita. Vediamo cos'è questo agente virale e come si diffonde

"Hanno il norovirus". E il ministero ritira queste more: Cos'è il norovirus Balzato agli onori delle cronache nel recente ... questo virus è tra gli agenti patogeni più comuni quando si presentano gastroenteriti acute che non Hanno origine batterica (in ...ilgiornale

HOCKEY: Risultati e classifiche: GINEVRA - A caccia di punti pesantissimi in ottica play-in, l’Ambrì - trascinato da un Dauphin in versione sniper implacabile - ha sbancato Les Vernets di Ginevra firmando un autentico colpaccio. 4-3 ...tio.ch

Le "miracolose" proprietà della birra: da bevanda a imballaggio biodegradabile: DÜBENDORF - La scoperta arriva direttamente dai laboratori federali di Dübendorf (quelli dell'Empa) dove si conducono esperimenti sui materiali e riguarda una delle bevande più conosciute al mondo: la ...tio.ch