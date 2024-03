Hamilton rampante | corre già da ferrarista Leclerc tranquillo | Siamo dove volevamo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 1 marzo 2024) Facciamo così: il caso Horner non c’entra, perché non si capisce come una vicenda extra agonistica possa incidere sulle prestazioni di una macchina. Però… Però ieri la Red Bull non è sembrata irresistibile, nelle prove libere. Verstappen si è lamentato spesso via radio. A motore spento ha ammesso: "Non abbiamo ancora trovato il bilanciamento ideale. Ho avuto anche problemi con il cambio. Non sono comunque preoccupato, ho fiducia nel lavoro della squadra, come sempre". La squadra guidata da Chris Horner. Almeno per ora. Uno due. E insomma non se l’aspettava nessuno, dopo i test della settimana scorsa: ieri i più veloci sono stati gli alfieri Mercedes. Primo Lewis, secondo George Russell. Risultati ottenuti però in assetto da qualifica. Alla vigilia, la sensazione era invece che la Freccia d’Argento fosse più competitiva sul passo gara. Boh. ...