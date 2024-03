Hamas annuncia la morte di 7 ostaggi ' in un raid di Israele'

(Di venerdì 1 marzo 2024)hato su Telegram ladi 7israeliani "in seguito a un bombardamento sionista", rendendo noti per ora i nomi di tre dei sette: Haim Gershon Perri, Yoram Itach Metzger e Amiram Israel Cooper.ha aggiunto che farà sapere i nomi degli altri quattro "dopo aver avuto conferma delle loro identità". La fazione islamica ha poi detto che "il numero dei prigionieri nemici che sono stati uccisi come risultato delle operazioni militari dell'esercito nemico nella Striscia può superare i settanta".

Israele e Hamas. P. Faltas (Custodia Terra Santa): “A Gaza si muore di fame due volte”: La violenza è esplosa in Terra Santa da quasi 150 giorni e la speranza di una tregua annunciata per lunedì, viene esclusa dal presidente americano Biden dopo l’attacco di ieri che definisce ‘un grave ...difesapopolo

M.O., la Commissione Ue annuncia aiuti per 275 mln ai palestinesi: Bruxelles, 1 mar. (askanews) – La Commissione europea ha deciso oggi a Bruxelles di stanziare ulteriori 68 milioni di euro a sostegno della popolazione palestinese, nelle diverse aree in cui è stanzia ...ildenaro