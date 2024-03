Ha senso boicottare sulla base del codice a barre?

(Di venerdì 1 marzo 2024) Di Francesca Capoccia Da quando Israele ha iniziato a bombardare la striscia di Gaza a seguito dell’attacco del 7 ottobre 2023 del gruppo estremista palestinese Hamas, uccidendo oltre 30mila persone secondo le autorità locali, sui social sono tornati a circolare numerosi post – diffusi già nel 2014 – che spiegano comeIsraele ed esprimere il proprio sostegno alla popolazione palestinese. Ina questi contenuti, basterebbe evitare di comprare tutti quei prodotti che hanno come prefisso delil numero 729, visto che questoindicherebbe prodotti fabbricati in Israele. Non acquistando questi prodotti si boicotterebbe l’economia israeliana. Sull’efficacia o meno delle varie azioni di boicottaggio nei confronti di aziende, multinazionali o Stati, non c’è un ...

