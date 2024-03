Guerra in Medio Oriente | fuoco sulla folla accalcata per gli aiuti a Gaza | condanna internazionale della strage Israele | “Uno sfortunato incidente”

Il principe William ha chiesto “la fine dei combattimenti il ??prima possibile”, in un intervento dai toni forti sul conflitto in Medio Oriente . L’erede al ... (velvetmag)

Roma, 28 febbraio 2024 – È in corso un’operazione militare dell’esercito israeliano a Jenin, in Cisgiordania. Israele starebbe attaccando con droni e ... (quotidiano)

Il consigliere federale Ignazio Cassis parteciperà all’Antalya Diplomacy Forum in Turchia: Il conflitto in Medio Oriente e la Guerra in Ucraina rappresentano grandi sfide per la sicurezza mondiale. In occasione della tavola rotonda sull’architettura di sicurezza europea, il consigliere ...admin.ch

Un grande intellettuale libanese e la road map di Francesco per archiviare le guerre: La ferocia delle notizie che giungono da tutto il Medio Oriente, partendo da Gaza ovviamente ... E lo fa correggendo l’errore illuminista che ha fatto emergere un Ego umano in Guerra con l’Io divino.globalist

Paola Caridi: “A Gaza una carneficina. Nessun futuro per i palestinesi senza un cessate il fuoco”: Dalla resistenza al regime" (Feltrinelli) ed esperta di Medio Oriente. Ieri c’è stato un nuovo massacro ... L'episodio di ieri non è il primo, ma sulla stampa italiana la Guerra a Gaza sembra essere ...fanpage