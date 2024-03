Guerra diretta Nato-Russia | quando si verificherà | dagli Usa scatenano il terrore

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 1 marzo 2024) La tensione trasale sempre di più. «Se cade l'Ucraina, veramente credo che ladovrà combattere con la», è questo il messaggio da impallidire lanciato dal segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, sottolineando, durante un'audizione al Congresso, che «sappiamo che se Vladimir Putin ha successo qui, non si fermerà, continuerà ad adottare altre azioni aggressive nella regione. Se l'Ucraina cade, Putin non si fermerà - ha ripetuto il capo del Pentagono - continuerà ad avanzare ed attaccare territori sovrani suoi vicini. Se io fossi un Paese baltico, io sarei veramente preoccupato di quello che potrà succedere, conoscono Putin, sanno quello di cui è capace». Per questo, ha continuato Austin rivolgendosi in particolare ai repubblicani che stanno bloccando il pacchetto di aiuti militari a ...