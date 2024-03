Guastalla | allontanato dalla madre dopo i maltrattamenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 1 marzo 2024)(Reggio Emilia), 1 marzo 2024 – Da mesi, talvolta anche sotto effetto di alcolici e droga, maltrattava e minacciava di morte la, la stessa che per timore del figlio era arrivata a chiudersi a chiave in camera da letto durante la notte. Il figlio, di 21 anni, pretendeva soldi per acquistare droga. Nei giorni scorsi al’ennesimo litigio, con il giovane che ha colpito lacon un pugno al torace, provocandole traumi guaribili entro una settimana. E pochi giorniun ulteriore episodio, ancora con gravi minacce con coltello alla mano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, davanti al quali il 21enne ha continuato con le sue minacce verso la. Un comportamento che ha fatto scattare la denuncia del giovane perin ...