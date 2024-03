Guardia di Finanza | firmato un protocollo per la tutela dell’economia legale con la camera di commercio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 1 marzo 2024) Arezzo, 1 marzo 2024 – Questa mattina, nella sedele di Arezzo, tra ladidi Arezzo – Siena e i Comandi Provinciali delladidi Arezzo e di Siena è stato siglato und’intesa perre l’economia, i distretti produttivi del territorio (metalli preziosi, moda e turismo per la Provincia di Arezzo; vitivinicolo, farmaceutica, camperistica, vetro-cristallo e turismo per la Provincia di Siena) e, in ultima istanza, i consumatori. La sottoscrizione del documento consente di rafforzare la collaborazione tra le due Istituzioni attraverso scambi di informazioni volti a reprimere irregolarità, frodi, illeciti economico-finanziari ed i tentativi di infiltrazione nel tessuto...