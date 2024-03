Grottaglie | droga | munizioni e ordigni | un arresto e una denuncia

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di venerdì 1 marzo 2024) Tarantini Time QuotidianoNel corso di mirati servizi volti al rintraccio died armi in uso alla malavita locale nella zona di, la Polizia di Stato ha arrestato un giovane del posto di 21 anni,to in stato di libertà un uomo e recuperatoed un grosso ordigno artigianale. ?In una zona di campagna, i poliziotti del locale Commissariato hanno perquisito numerose abitazioni ed in una di questa, al confine con il comune di Villa Castelli, sono riusciti a recuperare una valigetta, ben nascosta in un armadio pieno di utensili da campagna, all’interno della quale erano conservate oltre 400di vario calibro idonee ad essere utilizzate sia per pistole che per fucili. Alcune di queste potevano essere utilizzate anche per un fucile ...