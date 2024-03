Grave incidente sull’A1 | estratte tre persone dalle lamiere dei veicoli

Esplode bidone di colla nel Reggiano, cinque operai feriti: Grave incidente sul lavoro nel Reggiano. Un bidone di colla bollente è esploso in un'azienda di Bagnolo in Piano, in via Provinciale Sud. Cinque gli operai feriti, di cui uno Grave portato d'urgenza ...ansa

Polonia, auto travolge pedoni: 17 feriti. Arrestato l'investitore: Un Grave incidente oggi a Stettino, città nordoccidentale della Polonia. Un'auto si sarebbe lanciata contro la folla di pedoni, lasciando a terra almeno 17 feriti, tra cui due bambini. L'uomo alla ...tg.la7

L’incidente, il decesso e la donazione degli organi: così Leonardo vivrà nel corpo di altri: CATANIA – Letali le ferite riportate dal 27enne Leonardo Carpita nell’incidente avvenuto la notte dello scorso ... La ragazza che viaggiava con lui è rimasta Gravemente ferita. Ben più Grave la ...newsicilia