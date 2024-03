(Di venerdì 1 marzo 2024) Undici persone sono state ricoverate in ospedale dopo un vastoscoppiato in un edificio residenziale ache ha provocato l’evacuazione di 130 residenti, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco. L’è divampato in una villetta a schiera di cinque piani trasformata in diversi appartamenti nell’esclusivo quartiere di South Kensington, vicino al Museo di Storia naturale....

Due uomini sono rimasti ustionati, uno in modo grave , nell’ Incendio scoppiato in una palazzina di tre piani a Saronno , in provincia di Varese. Altre cinque ... (ilgiorno)

Sono in totale 7 i feriti dell’incendio divampato questa mattina in pieno centro a Saronno . L’allarme è partito alle 11,03 da una palazzina a 3 piani di via ... (ilnotiziario)

Grave incendio in un palazzo a Londra, 11 ricoverati e 130 sgomberati: Undici persone sono state ricoverate in ospedale dopo un vasto incendio scoppiato in un edificio residenziale a Londra che ha provocato l’evacuazione di 130 ...gazzettadelsud

Bangladesh: 43 morti e decine di feriti con gravi ustioni in un incendio nel quartiere di Dacca: BANGLADESH - È di 43 morti e decine di feriti, al momento, il bilancio di un incendio divampato in Bangladesh in un edificio di sette piani in un quartiere esclusivo di Dacca, la capitale del Banglade ...primapress

Vigili del fuoco, sindacati: “il tragico incendio a Livorno ha messo a nudo i rischi e le conseguenze della Grave carenza di personale”: Livorno, 1 marzo 2024 – Vigili del fuoco, sindacati: “il tragico incendio a Livorno ha messo a nudo i rischi e le conseguenze della Grave carenza di personale” Come ormai evidenziato da tempo il ...livornopress