Gratta e Vinci | tripletta in un giorno | ha vinto mezzo milione così

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 1 marzo 2024), unaclamorosa in un solo. Hadi euro in questo modo. La storia è incredibile Già vincere una volta è difficile. Immaginarlo di farlo due volte. Immaginarlo addirittura di farlo tre volte e cambiare la vostra vita in un solo. Ha dell’incredibile la storia che arriva dalla Spagna e che è stata raccontata da hoy.es. Una storia assurda per come è nata e soprattutto per come, alla fine, è andata a finire. Ma andiamo a scoprirlo insieme.in un solo(AnsaFoto) – Ilveggente.itPartiamo dalla primata: la signora in questione ogni tanto decide di comprare un tagliando da un euro. E ...