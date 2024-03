Grande Fratello | Perla squalificata per aver violato il regolamento | la decisione dell' autrice suscita polemiche

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 1 marzo 2024) Ti sei mai chiesto cosa succede dietro le quinte del? Bene, sembra che ci sia una concorrente che sta dando molto da parlare! Ilè ben noto per le sue sorprese e colpi di scena, ma questa volta una concorrente sembrasuperato tutti i limiti! Durante una chiacchierata in camera da letto,ha iniziato a parlare in codice con altri coinquilini, creando un vero e proprio vespaio disui social. Le dichiarazioni criptiche dihanno acceso il campanello d'allarme tra i telespettatori, che hanno notato un comportamento sospetto. Cosa si cela dietro gli enigmatici messaggi di? Chi potrebbe essere il destinatario di questi messaggi cifrati?viola il ...