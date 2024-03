“Grande Fratello” | il gesto di Perla fa scoppiare il putiferio | intervengono gli autori

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 1 marzo 2024) News tv. . Secondo quanto emerso dai palinsesti Mediaset, l’ultima puntata deldovrebbe andare in onda nella prima settimana di aprile, ovvero il 4 Aprile 2024. I concorrenti dovranno resistere ancora per un mese, ma la situazione non è facile. Dopo settimane isolati dal mondo, basta una piccola scintille per creare il panico. In queste ore sotto i riflettori è finita, di nuovo,Leggi anche: “”, il concorrente crolla in lacrime dopo il confronto Leggi anche: “”, pubblico inferocito con Anita: cos’è successo Leggi anche:, brutte notizie per Varrese: l’annuncio di Alfonso Leggi anche: “”, Garibaldi ...