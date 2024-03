Grande Fratello | chi vuoi salvare tra Simona Tagli | Anita Olivieri e Perla Vatiero? Il SONDAGGIO | vota!

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di venerdì 1 marzo 2024) Chitra? Iltorna nella puntata di lunedì 4 marzo ed in quella occasione scopriremo anche l' esito del nuovo televoto indetto al termine della quarantesima puntata dello scorso mercoledì. In fondo all' articolo potrete trovare come di consueto anche il nostro: chi? Il, ilAl termine della puntata delandata in onda mercoledì 28 febbraio, i concorrenti sono stati chiamati ad esprimere la propria ...